Названы самые криминальные регионы России

Составлен рейтинг российских регионов с наибольшим и с наименьшим количеством преступлений по данным за прошлый год.

Так, наибольшее число преступлений в 2018 году (140 тысяч) было зарегистрировано в Москве.

На втором месте списка расположилась Московская область (80,2 тысячи).

Третье место в рейтинге досталось Краснодарскому краю (68,1 тысячи).

Далее идут Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкирия (57,4 тысячи).

Меньше всего преступлений в прошлом году было зафиксировано на Чукотке — 748 эпизодов.

Далее следует Ненецкий автономный округ (857). За ним расположились Ингушетия (1,6 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи).

Топ-5 регионов с наибольшим числом преступлений:

Москва Московская область Краснодарский край Челябинская область Башкирия

Топ-5 регионов с наименьшим числом преступлений:

Чукотка Ненецкий автономный округ Ингушетия Калмыкия Магаданская область

Рейтинг был составлен RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

