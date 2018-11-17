Названы самые криминальные регионы России
- 03 апреля 2019, 09:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Составлен рейтинг российских регионов с наибольшим и с наименьшим количеством преступлений по данным за прошлый год.
Так, наибольшее число преступлений в 2018 году (140 тысяч) было зарегистрировано в Москве.
На втором месте списка расположилась Московская область (80,2 тысячи).
Третье место в рейтинге досталось Краснодарскому краю (68,1 тысячи).
Далее идут Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкирия (57,4 тысячи).
Меньше всего преступлений в прошлом году было зафиксировано на Чукотке — 748 эпизодов.
Далее следует Ненецкий автономный округ (857). За ним расположились Ингушетия (1,6 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи).
Топ-5 регионов с наибольшим числом преступлений:
- Москва
- Московская область
- Краснодарский край
- Челябинская область
- Башкирия
Топ-5 регионов с наименьшим числом преступлений:
- Чукотка
- Ненецкий автономный округ
- Ингушетия
- Калмыкия
- Магаданская область
Рейтинг был составлен RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.
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