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Названы самые криминальные регионы России

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© Владимир Гердо/ТАСС

Составлен рейтинг российских регионов с наибольшим и с наименьшим количеством преступлений по данным за прошлый год.

Так, наибольшее число преступлений в 2018 году (140 тысяч) было зарегистрировано в Москве.

На втором месте списка расположилась Московская область (80,2 тысячи).

Третье место в рейтинге досталось Краснодарскому краю (68,1 тысячи).

Далее идут Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкирия (57,4 тысячи).

Меньше всего преступлений в прошлом году было зафиксировано на Чукотке — 748 эпизодов.

Далее следует Ненецкий автономный округ (857). За ним расположились Ингушетия (1,6 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи).

Топ-5 регионов с наибольшим числом преступлений:

  1. Москва
  2. Московская область
  3. Краснодарский край
  4. Челябинская область
  5. Башкирия

Топ-5 регионов с наименьшим числом преступлений:

  1. Чукотка
  2. Ненецкий автономный округ
  3. Ингушетия
  4. Калмыкия
  5. Магаданская область

Рейтинг был составлен RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

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