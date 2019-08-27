«Оборотень!»: гигантский кот мейн-кун заставил соцсети благоговеть

В интернете стал вирусным видеоролик с огромным котом породы мейн-кун, который выглядит настолько суровым и величественным животным, что заставляет зрителей буквально трепетать от благоговения. Зверя зовут Виво (Vivo), и он пугающе великолепен.

Если у домашних кошек есть королевская родословная, то Виво — их король.

Ролик стал популярным на портале Reddit и собрал там почти 80 тысяч просмотров и 1,8 тысячи комментариев, в которых пользователи восхищаются великолепным котом-гигантом и клянутся, что пошли бы за ним хоть на край света.

Я бы последовал за этим котом в бой.

Я бы скакал на этой кошке в бой!

Этот кот поведёт за собой миллионы, добровольно или в качестве рабов.

Очень величественный кот!

Он выглядит примерно на 5% волком.

Я подумал то же самое… кот-оборотень!

Он выглядит так, как будто готов предать Муфасу.

Это самая человекоподобная кошка, которую я когда-либо видел.

На секунду мне показалось, что это гиперреалистичный меховой костюм. Очень рад, что ошибся.

Да, я тоже чувствую себя испуганным.

Похоже, если бы он умел говорить, то был бы умнее всех нас, смертных.

Я почти ждал, что он откроет рот и заговорит со мной, как гребаная бессмертная божественная сущность Бога!

Виво — это мейн-кун возрастом в одну тысячу лет.

Он выглядит старше, чем сама концепция времени.

Vivo означает „живой“ по-испански, это заставляет меня верить, что он бессмертное существо, которое было живым с самого начала реальности.

Также в комментариях дали ссылку на Instagram мейн-куна, на который подписались уже почти 10 тысяч человек, очарованных огромным котом.

Недавно «Ридус» рассказывал, как в приют попал беспородный кот огромных габаритов. Большому животному ищут новых любящих хозяев, и от желающих нет отбоя.

Также мы писали, как огромные коты мейн-куны завоевали всепланетную любовь. А всё потому, что эти пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.

