«Царь!»: гигантский бездомный кот поразил сотрудников приюта габаритами

Если среди котов проводятся конкурсы на звание самого большого зверя, то перед вами один из явных претендентов на победу. Котяра по кличке БиДжей попал в приют Филадельфии от прежних хозяев, которые признались, что больше не могут о нём заботиться. Сотрудники настолько поразились его размерам, что сфотографировали животное и выложили в сеть с подписью, что пушистый гигант ищет семью.

Волонтёры организации Morris Animal Refuge отметили, что после публикации фотографий огромного кота, появилось столько желающих забрать его в свой дом, что сайт приюта обрушился. Чаще всего задавался вопрос, сколько же весит этот великолепный зверь. Оказалось, что целых 26 фунтов или почти 12 килограммов.

Ветеринары в свою очередь сообщили, что кот не толстый, а у него просто кость широкая. Да-да, и такое бывает! А также отметили, что, возможно, одним из родителей БиДжея был мейн-кун или другая очень крупная кошка. Хотя лишний вес у котика тоже имеется. Люди, которые имели счастье пообщаться с габаритным зверем лично, сообщили, что у него спокойной и уравновешенный характер.

Публикация о том, что гигант БиДжей ищет новый дом быстро стала вирусной в Сети и набрала почти 100 тысяч лайков на портале Imgur. Интернет-пользователи восхитились великолепным котом и не преминули пошутить на счёт его габаритов.

Царь! Просто царь!

ОМГ, это точно не ребёнок в костюме кота?!

Мне кажется, это рысь!

Это самая большая чёртова кошка, которую я когда-либо видел.

Когда моя собака будет вести себя плохо, я буду пугать её фотографией этого кота.

Извините, но я не могу позволить себе купить этому коту отдельный дом.

Это лучший мега-кот для обнимашек)

А у вас дома живут пушистые гиганты? Или маленькие мурлыки?

Ранее «Ридус» рассказывал, как огромные коты мейн-куны завоевали всепланетную любовь. А всё потому, что эти пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.