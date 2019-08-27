Собаки помогли обнаружить у хозяек рак на ранней стадии

О том, как собаки помогли диагностировать возникновение рака на ранней стадии, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Две женщины рассказали изданию, как их собаки по запаху обнаружили заболевание у своих хозяек.

У жительницы Лондона Эммы Смит был стаффордширский бультерьер, которого она щенком взяла для своих сыновей.

Через несколько месяцев Чарли начал странно себя вести, подпрыгивать, нюхать правую грудь женщины и при этом лаять. Сначала Эмма думала, что ее одежда пахнет едой, однако собака продолжала в течение нескольких следующих месяцев свои странные действия.

Женщина стала подозревать, что бультерьер пытается ей что-то сообщить. Позже она обнаружила странное уплотнение в груди. Смит обратилась к медикам, которые диагностировали у нее рак молочной железы. По словам британки, лечение прошло успешно. Однако врачи отметили, что, если бы она не пришла вовремя, все могло бы быть хуже.

Другая собеседница издания, доктор Клэр Гест, рассказала о своей собаке породы лабрадор, которая во время работы благотворительной программы собак-медиков помогла определить более 550 случаев рака.

Началось же все с того, что лабрадор Дейзи обнаружила по запаху онкологическое заболевание у нее самой. Гест тогда работала психологом, специализирующимся на изучении взаимодействия людей и собак. Однажды она обнаружила, что собака ведет себя как-то странно, постоянно кладя ей на грудь свою лапу. Позже Гест прошла осмотр в больнице, где выяснилось, что у нее рак груди на ранней стадии.

Вылечившись, британка решила создать благотворительный проект с собаками, обнаруживающими онкологические заболевания.

Ранее, как писал «Ридус», американские ученые рассказали, из-за какой еды увеличивается раковая опухоль.