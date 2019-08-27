10+ фотографий, которые взбесят вашего внутреннего перфекциониста

В человеке от природы заложено стремление к гармонии, наш мозг любит симметрию, поэтому нас так радует идеально нарезанный торт или ровно выложенные кирпичи в стене. А вот асимметрия подсознательно раздражает даже тех, кто считает себя уравновешенным человеком, достигшим дзена, что уж говорить о нервных людях, которых любое несовершенство может довести до приступа ярости. Собрали для вас фотографии, которые взбесят вашего внутреннего перфекциониста, ну или проверят вашу стрессоустойчивость. Удачи!



1. «Увидел этот район на Google-картах. Очень тревожит»

2. «Эта люстра в ресторане, где я обедал, сильно меня беспокоит»

3. «Эта конфорка сводит меня с ума»

4. «На железнодорожном вокзале. Бесит»

5. «ВКЛ — красный, ВЫКЛ — зелёный»

6. «Как, чёрт возьми, это произошло?!»

7. «Нужно ли что-то говорить?»

8. «Алло, 911? Я хотел бы сообщить о преступлении»

9. «Тем временем в супермаркете»

10. «Мой дед ни с чего не снимает пластик и не даёт мне его снять. У меня вот-вот случится сердечный приступ»

11. «Просто проложите заново чёртову дорогу в этом месте!»

12. «Почему?!»

13. «Посмотрел сегодня вниз, принимая душ. И больше не могу его сейчас развидеть»

14. «Ладно, какого чёрта!»

15. «Этому зданию нужен экзорцист»

16. «Я вынужден смотреть на это каждый раз, когда просыпаюсь»

17. «Этот учитель не стирает мел с доски полностью и продолжает её использовать»

18. «Какой идиот устанавливал эти трубы?»

19. «Кто так режет пиццу?!»

20. «Когда вы играете в The Sims, но забываете повернуть предметы»

21. «Эта полоса на машине моего друга — безумие!»

22. «Мало того, что светильники разные, так последний вообще установлен вверх ногами»

А вас бесят подобные вещи? Если нет, то посмотрите другие наши подборки! Пощекочите себе нервишки.

Если захочется порадовать свой эстетический вкус, порадуйте свои глаза этими прекрасными фотографиями, которые активируют ваш режим дзен.

Кстати, есть такие перфекционисты, которые делают свой дом настолько идеальным, что он кажется жилищем робота.