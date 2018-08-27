30 идеальных вещей, которые активируют ваш режим дзен
- 18 февраля 2019, 20:45
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Симметрия окружающей среды благотворно действует на человеческий мозг. Гармоничные вещи успокаивают нашу психику и приносят хорошее настроение. Собрали для вас новую подборку изображений с идеальной композицией, которые порадуют вашего внутреннего перфекциониста и активируют ваш режим дзен.
1. «Я мог бы смотреть на это бесконечно»
2. «Посмотрите, как снег образует идеальные, нетронутые линии!»
3. «Жизненный цикл листа«
4. «Чашечку кофе?»
5. «У инженера явно синдром перфекционизма»
6. «Эта чашка риса идеальна»
7. «Мерчендайзер очень постарался»
8. «Спички, как арт-объект»
9. «Идеальная дюна, идеальное солнце»
10. «Подушка? Равиоли? Снег!»
11. «Когда сладости радуют глаз»
12. «Иерархия камней«
13. «Кому-то было очень скучно на работе»
14. «Природа — лучший художник«
15. «Идеально окрашено»
16. «Природа знает, как творить чудеса»
17. «Как могу я их купить? Я не могу нарушить эту симметрию!»
18. «Организация ракушек»
19. «Красивая юбочка»
20. «Ван Гог был бы чертовски горд!»
21. «Природа создаёт совершенство»
22. «Наверное, так выглядит дорога на светлую сторону»
23. "Посвящаю всем книголюбам"
24. «Яйцо-градиент»
25. «Морковка, как произведение искусства»
26. «Красивое наслоение«
27. "Все оттенки синего"
28. «Пуантилизм вернулся»
29. «Это магия»
30. «Угощайтесь печеньем«
Какая фотография порадовала вас больше прочих? Дайте нам знать в комментариях и поделитесь ссылкой на статью с вашими друзьями-перфекционистами.
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