Гражданином России признали мужчину, которого 13 лет считали умершим

Полиция в Томске помогла оформить удостоверяющие личность документы, включая российское гражданство, мужчине, которого в декабре 2006 года признали умершим.

По словам сотрудника городского Центра социальной адаптации, к ним обратился человек, у которого не было никаких документов.

Было лишь известно с его слов, что он родился в 1968 году в Алма-Ате.

Сотрудники МВД провели проверки и опознание, направили запросы в различные инстанции, в том числе в Казахстан, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ

В отделе ЗАГС Томской области правоохранителям рассказали, что данный мужчина был признан умершим в 2006 году.

Суд аннулировал запись акта о его смерти, после чего управление по вопросам миграции УМВД Томской области признало мужчину гражданином России и выдало ему российский паспорт.

Правда, не сообщается, как и где этот человек жил в течение 13 лет без документов и при каких именно обстоятельствах был выписан акт о его смерти.

Как писал «Ридус», в феврале нынешнего года суд в Иркутской области восстановил в правах жительницу города Братска, которая до этого на протяжении пяти месяцев формально считалась умершей и была лишена возможности получать пенсионные выплаты, медицинскую помощь, а также пользоваться собственными банковскими счетами.