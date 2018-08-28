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В Иркутской области женщине пришлось «оживлять» себя через суд

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© pexels.com

Суд в Иркутской области восстановил в правах жительницу города Братска, которая до этого на протяжении пяти месяцев формально считалась умершей и была лишена возможности получать пенсионные выплаты, медицинскую помощь, а также пользоваться собственными банковскими счетами.

По версии прокуратуры, удивительная ошибка произошла после смерти другой местной жительницы, которая при жизни якобы называла себя тем же именем, что и потерпевшая.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что в городе Усолье-Сибирском Иркутской области в августе прошлого года медицинским учреждением констатирована и засвидетельствована органом ЗАГСа смерть гражданки, называвшей себя так же, как заявительница из города Братска, — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. 

Рассмотрев обращение сотрудников прокуратуры, суд принял решение о полном восстановлении конституционных прав сибирячки, аннулировав ранее выданное свидетельство о ее смерти.

Сейчас выяснением личности фактически умершей женщины занимаются правоохранители Усолья-Сибирского. 

В конце января похожий по своей абсурдности случай произошел в Перми, где мировой суд лишил водительских прав и оштрафовал за езду в нетрезвом виде умершего мужчину.

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