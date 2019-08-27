Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин анонсировал появление на сайте «Госуслуги» возможности обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме в 2020 году.

«Сервис позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. В столице, например, это ГКУ „Администратор Московского парковочного пространства“ (штраф за неоплаченную стоянку) и Московская административная дорожная инспекция (штраф за неправильную парковку)», — пишет газета «Известия».



Получив согласие гражданина на получение электронных заказных писем, интернет-сервис начнет присылать ему «письма счастья» в день вынесения постановления о штрафе с описанием правонарушения и фотографией автомобиля. В ответ можно будет подать заявление на обжалование, прикрепив документы, подтверждающие неправомерность наказания, — например, заявление об угоне, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора и другие.



Согласно данным автоматизированной системы ГИБДД, в России прекращается менее 1% административных дел по профилю ведомства, но даже это в абсолютных цифрах составляет 184 тысячи случаев за 2018 год. Из 105,8 миллиона штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного, поскольку водители фактически лишены возможности их оспорить.

Для улучшения ситуации с неправомерными штрафами властям придется провести ревизию установленных камер, разметки и знаков, в противном случае новый сервис на госуслугах может рухнуть под тяжестью массовых заявлений на обжалование штрафов.



В настоящее время обжаловать штраф можно только лично или направив полицейским заказное письмо, поскольку действующая редакция КоАП не предусматривает такой опции в электронном виде. Обращаться следует либо в отделение ГИБДД, где работает выписавший штраф сотрудник, либо в районный суд по месту вынесения постановления о штрафе. При этом заявление на обжалование должно быть подано в десятидневный срок со дня вынесения штрафа, если он был выписан лично, либо со дня получения письма со штрафом на почте, если речь идет о комплексах автоматической фиксации.

Как сообщал «Ридус», в начале августа ГИБДД вместе с Центром организации дорожного движения и Российским союзом автостраховщиков начали проверку наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Пока проверки проводятся в тестовом режиме, поэтому автовладельцы получают от ГИБДД не постановления о штрафе, а информационные письма с рекомендацией оформить страховку, но по завершении тестирования водителей без ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.