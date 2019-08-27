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Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин анонсировал появление на сайте «Госуслуги» возможности обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме в 2020 году.

«Сервис позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. В столице, например, это ГКУ „Администратор Московского парковочного пространства“ (штраф за неоплаченную стоянку) и Московская административная дорожная инспекция (штраф за неправильную парковку)», — пишет газета «Известия».

Получив согласие гражданина на получение электронных заказных писем, интернет-сервис начнет присылать ему «письма счастья» в день вынесения постановления о штрафе с описанием правонарушения и фотографией автомобиля. В ответ можно будет подать заявление на обжалование, прикрепив документы, подтверждающие неправомерность наказания, — например, заявление об угоне, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора и другие.

Согласно данным автоматизированной системы ГИБДД, в России прекращается менее 1% административных дел по профилю ведомства, но даже это в абсолютных цифрах составляет 184 тысячи случаев за 2018 год. Из 105,8 миллиона штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного, поскольку водители фактически лишены возможности их оспорить.

Для улучшения ситуации с неправомерными штрафами властям придется провести ревизию установленных камер, разметки и знаков, в противном случае новый сервис на госуслугах может рухнуть под тяжестью массовых заявлений на обжалование штрафов.

В настоящее время обжаловать штраф можно только лично или направив полицейским заказное письмо, поскольку действующая редакция КоАП не предусматривает такой опции в электронном виде. Обращаться следует либо в отделение ГИБДД, где работает выписавший штраф сотрудник, либо в районный суд по месту вынесения постановления о штрафе. При этом заявление на обжалование должно быть подано в десятидневный срок со дня вынесения штрафа, если он был выписан лично, либо со дня получения письма со штрафом на почте, если речь идет о комплексах автоматической фиксации.

Как сообщал «Ридус», в начале августа ГИБДД вместе с Центром организации дорожного движения и Российским союзом автостраховщиков начали проверку наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Пока проверки проводятся в тестовом режиме, поэтому автовладельцы получают от ГИБДД не постановления о штрафе, а информационные письма с рекомендацией оформить страховку, но по завершении тестирования водителей без ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.

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Названы продукты, в которых нашли устойчивую к антибиотикам сальмонеллу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда американских ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые продукты стали источниками устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

С июня 2018 года по март 2019 года 255 жителей США заразились устойчивым к антибиотику азитромицину серотипом сальмонеллы. Многие тяжело перенесли заражение, а двое американцев даже погибли.

Напомним, что сальмонеллы — это бактерии, которые вызывают тяжелое инфекционное заболевание — сальмонеллез. Он чаще всего представляет собой острое пищевое отравление, способное привести даже к летальному исходу.

Вирусом сальмонеллы люди чаще всего заражаются через контакт с сырым мясом. Но последние исследования показывают, что опасную бактерию можно подцепить даже через сыр, сделанный из непастеризованного молока.

Американские ученые нашли патогены в говядине и мексиканском мягком сыре.

Специалисты провели генетический анализ бактерий, выделенных из зараженных продуктов и больных людей. Штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались генетически похожи.

Это показывает, что один и тот же патоген находится в мясе и мексиканских, и американских животных. Скорее всего, патоген выработал устойчивость к антибиотикам еще несколько лет назад. В 2016—2017 годах производители говядины использовали на 41% больше макролидов, чем раньше, пояснили авторы работы.

Эксперты советуют тщательно обрабатывать мясо перед употреблением, и обязательно мыть руки после контакта с сырым мясом, яйцами или непастеризованным молоком.

Мясо рекомендуют нагревать до температуры 63 градуса Цельсия, а потом жарить (или запекать) не меньше трех минут. Говяжий фарш следует нагревать как минимум до 71 градуса Цельсия.

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Европейский суд присудил вдове и матери Сергея Магнитского 34 тысячи евро

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© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Власти России нарушили право юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на жизнь. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, в решении суда говорится, что во время заключения Магнитского было допущено плохое обращение с ним, а также не было проведено эффективного расследования причин его гибели в СИЗО.

Суд также решил, что арест юриста фонда Hermitage Capital был неоправданно долгим.

При этом ЕСПЧ отклонил жалобу на нарушение прав Магнитского в связи с его задержанием, отметив, что власти «имели разумные основания подозревать» юриста в причастности к налоговым махинациям

Тем не менее в суде подчеркнули, что это не могло быть основанием для содержания Магнитского под стражей дольше года.

В связи с вышеозначенным суд обязал Российскую Федерацию выплатить вдове и матери Сергея Магнитского компенсацию в размере 34 тысяч евро.

В пресс-службе Министерства юстиции России отметили, что ведомство в течение трех месяцев примет решение, будет ли обжаловать вердикт в Большой палате ЕСПЧ или выплатит представителям Магнитского компенсацию.

Как писал «Ридус», в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре РФ отметили, что не исключают отмены приговора бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову (он был оправдан в 2012 году по делу о халатности, возбужденному после смерти арестованного Сергея Магнитского), а также — возобновления расследования обстоятельств кончины юриста.

Ранее представитель надзорного ведомства Михаил Александров заявил, что Сергея Магнитского и других партнеров Браудера могли отравить химическим веществом. «В частности, рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой печеночной недостаточности, таким образом, была инсценирована картина их естественной смерти», — сообщил Александров.

В мае прошлого года испанская полиция отпустила Уильяма Браудера, задержанного по запросу России. По его словам, его освободили после того, как гендиректор Интерпола посоветовал игнорировать российский запрос. Браудер тогда отметил, что это был шестой запрос об экстрадиции со стороны России.

Напомним, Сергей Магнитский оказывал юридические услуги, в том числе и фонду Браудера Hermitage Capital Management. В 2008 году он был арестован по обвинению в пособничестве в укрывательстве от налогов. В следующем году он скончался в СИЗО «Матросская Тишина» при подозрительных обстоятельствах. 

Следствие озвучивало версию, что Магнитский умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. Защита настаивала, что причиной смерти стал отказ медиков от оказания помощи, и указывала, что в первоначальном акте о смерти была информация о закрытой черепно-мозговой травме. 

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