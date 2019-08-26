Макрон отчитал президента Бразилии за насмешку над своей женой

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что он поставил «лайк» под постом в Facebook с насмешкой над первой леди французов Бриджит Макрон.

Суть поста сводилась к тому, что у молодого Макрона слишком старая супруга, а вот у пожилого Болсонару, напротив, очень привлекательная 37-летняя красавица-жена. Под их фотографиями стоит подпись: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару». Комментарий, опубликованный с официального аккаунта Жаира Болсонару гласит: «Не унижай человека, ха-ха».

«Он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа», — заявил Макрон на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии. Французский лидер подчеркнул, что «очень уважает бразильский народ, он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте», передает РИА Новости.

У обмена «любезностями» между президентами Франции и Бразилии есть предыстория. На прошлой неделе Болсонару обвинил Макрона в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7, куда Бразилию не приглашают. Макрон в ответ обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Масла в огонь подлил министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который написал в Твиттере: «Франция — страна крайностей. Она является родиной с одной стороны Декарта и Пастера, а с другой стороны участников дивизии СС „Шарлемань“. Но Макрон далек от них всех. Он просто оппортунистический подонок, который ищет поддержки от французского сельскохозяйственного лобби».

Первая леди Франции Бриджит Макрон старше мужа на 24 года, ей 66-лет. Она родом из богатой семьи владельца сети кондитерских магазинов. В первом браке Бриджит родила мужу-банкиру троих детей, но бросила его ради 29-летнего Эммануэля Макрона. Роман Бриджит, которая работала учительницей, и Эммануэлем, который учился в той же школе, начался, когда будущему президенту было 17 лет. Общих детей у супругов Макрон нет.

Решать проблемы с насмешками над своей супругой Макрону не впервой. Один из самых известных случаев произошел в 2016 году, когда он еще занимал пост министра экономики Франции. 29-летняя студентка стала буквально засыпать его письмами эротического характера, прикладывая к ним неприличные снимки. Полиция провела дома у пылкой студентки обыск и конфисковала компьютер и мобильный телефон, а ее саму арестовала по обвинению в рассылке «вредоносных многочисленных сообщений, нарушающих спокойствие других людей». Во Франции за преследование посредством электронных средств связи предусмотрен штраф до 15 000 евро и тюремный срок до 1 года.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Эмманюэль Макрон резко раскритиковал сложившуюся в мире систему международного сотрудничества, общепринятую модель демократического устройства государств и капиталистические отношения.