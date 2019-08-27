Невеста в татуировках вышла замуж в чёрном платье

Когда 29-летняя австралийка Эми Восинтавонг (Amy Vosinthavong) получила предложение руки и сердца от 31-летнего бойфренда Эндрю, она сразу поняла, что хочет не традиционную свадьбу, а готическую. Для торжества девушка с татуировками на руках выбрала чёрное свадебное платье. Жених полностью одобрил выбор невесты.



Молодожёны хотели, чтобы необычная свадьба отразила их личности.



Я всегда любила альтернативные течения, особенно меня привлекали готическая и панк-культура. Эндрю тоже не совсем традиционалист, и он был рад, что я взяла на себя бразды правления с организацией свадьбы, темой и декором, — рассказала счастливая невеста изданию Metro.

Вместо традиционного пышного белоснежного наряда Эми остановила свой выбор на чёрном кружевном платье.

Я определённо не чувствовала бы себя абсолютно счастливой, если бы была одета в традиционное белое платье. Я ведь покрыта татуировками, белый никогда не был моим цветом, — улыбается австралийка.

Жених сказал, что день свадьбы не должен соответствовать ожиданиям друзей и требованиям родственников, в конце концов, это важный день именно для пары влюблённых. Подружки невесты могли сами выбирать себе платья, и они выбрали цвета, соответствующие готической теме свадьбы.

Ранее мы рассказывали, как пара молодожёнов составила список драконовских правил поведения на свадьбе и разослала его всем гостям. Среди прочего людям запретили разговаривать с невестой, приходить в белой одежде и с макияжем, носить распущенные волосы, чокаться бокалами без сигнала и даже выходить в интернет.

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