10+ ужасных свадебных фотографий, которые сделали российские новобрачные
- 24 июля 2019, 12:00
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Молодожёны обычно тщательно планируют свою свадьбу — от выбора нарядов до фотографа и видеооператора. Задача последних — запечатлеть этот счастливый день во всех красках и ракурсах. Однако некоторые экономят на профессионалах и либо нанимают очень дешёвых специалистов, либо обходятся фотосъёмкой на личные смартфоны. Результаты такого подхода потом гуляют по всему интернету, вызывая смех и ужас всех, кому довелось это увидеть. Мы прошерстили Сеть и собрали для вас самые нелепые свадебные фотографии российских новобрачных, которые обычно публикуют под заголовками «треш» и «мрак».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Какой из этих снимков впечатлил вас больше остальных?
Войти через социальные сети: