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10+ ужасных свадебных фотографий, которые сделали российские новобрачные

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  • 24 июля 2019, 12:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Молодожёны обычно тщательно планируют свою свадьбу — от выбора нарядов до фотографа и видеооператора. Задача последних — запечатлеть этот счастливый день во всех красках и ракурсах. Однако некоторые экономят на профессионалах и либо нанимают очень дешёвых специалистов, либо обходятся фотосъёмкой на личные смартфоны. Результаты такого подхода потом гуляют по всему интернету, вызывая смех и ужас всех, кому довелось это увидеть. Мы прошерстили Сеть и собрали для вас самые нелепые свадебные фотографии российских новобрачных, которые обычно публикуют под заголовками «треш» и «мрак».

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Какой из этих снимков впечатлил вас больше остальных?

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