СМИ: при восхождении на вулкан Фудзи погибла россиянка
- 26 августа 2019, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время восхождения на действующий японский вулкан Фудзи погибла 29-летняя гражданка РФ Анна Дубровина, сообщает Kyodo.
По данным агентства, на россиянку, предположительно, упал камень или осколок горной породы.
Проверкой этой версии в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов Японии. Они обследуют горную тропу и ее окрестности.
Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Японии, информации от японской полиции по поводу этого инцидента пока не поступало.
Вулкан Фудзи, высота которого составляет 3776 метров, пользуется огромной популярностью. С июля по середину сентября на него ежегодно поднимаются десятки тысяч местных жителей и иностранцев.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии турист из Новороссийска сорвался с тарзанки и упал со склона горы.
Войти через социальные сети: