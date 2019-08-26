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СМИ: при восхождении на вулкан Фудзи погибла россиянка

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Туристы на вулкане Фудзи. © instagram.com

Туристы на вулкане Фудзи. © instagram.com

Во время восхождения на действующий японский вулкан Фудзи погибла 29-летняя гражданка РФ Анна Дубровина, сообщает Kyodo.

По данным агентства, на россиянку, предположительно, упал камень или осколок горной породы.

Проверкой этой версии в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов Японии. Они обследуют горную тропу и ее окрестности.

Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Японии, информации от японской полиции по поводу этого инцидента пока не поступало.

Вулкан Фудзи, высота которого составляет 3776 метров, пользуется огромной популярностью. С июля по середину сентября на него ежегодно поднимаются десятки тысяч местных жителей и иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии турист из Новороссийска сорвался с тарзанки и упал со склона горы.

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