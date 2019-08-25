В Кабардино-Балкарии турист сорвался в ущелье

В Кабардино-Балкарии турист сорвался с тарзанки и упал со склона горы.

Инцидент произошел в Чегемском ущелье.

Отмечается, что с тарзанки (роупджампинг) сорвался турист из Новороссийска.

На поиски мужчины отправились девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По предварительным данным, сорвавшийся джампер не подает признаков жизни.

Как сообщал «Ридус». в прошлое воскресенье в Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба, расположенной в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Один из россиян при подъеме травмировал ногу и не мог продолжать восхождение.