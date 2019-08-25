В Кабардино-Балкарии турист сорвался в ущелье
- 25 августа 2019, 19:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Кабардино-Балкарии турист сорвался с тарзанки и упал со склона горы.
Инцидент произошел в Чегемском ущелье.
Отмечается, что с тарзанки (роупджампинг) сорвался турист из Новороссийска.
На поиски мужчины отправились девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
По предварительным данным, сорвавшийся джампер не подает признаков жизни.
Как сообщал «Ридус». в прошлое воскресенье в Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба, расположенной в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Один из россиян при подъеме травмировал ногу и не мог продолжать восхождение.
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