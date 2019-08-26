Росстат предсказал превращение России в страну вдов и незамужних женщин

Росстат представил прогноз гендерного состава населения до 2036 года, из которого следует, что диспропорция между мужчинами и женщинами в России в пользу последних в ближайшие годы сохранится.

По данным ведомства, если в 2019 году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, то к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Обратная ситуация наблюдается только на Чукотке и в перспективе ожидается на Камчатке. Причина заключается в высоких рисках мужской смертности.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например в возрасте 0—4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20—25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», — заявил РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.



Ситуация, при которой на пенсии мужчин оказывается гораздо меньше, чем женщин, ведет к демографической деформации общества и перераспределению гендерных ролей, отмечают эксперты. В результате женщины просто вынуждены брать ответственность на себя и утрачивают статус «слабого пола».

Напомним, разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России является самой большой в мире, что регулярно подтверждают различные исследования. Специалисты связывают высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте в России с социально-экономическими потрясениями после распада Советского Союза и экономического кризиса в 2008 году. При этом российские мужчины имеют непропорционально большее бремя болезней, чем женщины.

Социологи пришли к консенсусу, что причиной более короткой жизни у русских мужчин по сравнению с их женами является «суицидальное поведение» — длящийся десятилетиями образ жизни, который приводит к ускоренному саморазрушению личности и организма.



Как сообщал «Ридус», Росстат выяснил, что женщины трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет) в России чаще всего умирают от онкологических заболеваний. При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни женщин в России в 2019 году достиг исторического рекорда в 78,5 года.