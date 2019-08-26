найти ×
   
  • USD
    65.60
  • EUR
    72.62
СохранитьСохранено0
×

405486

Росстат предсказал превращение России в страну вдов и незамужних женщин

Small f78f8d6c11
© pixabay.com

© pixabay.com

Росстат представил прогноз гендерного состава населения до 2036 года, из которого следует, что диспропорция между мужчинами и женщинами в России в пользу последних в ближайшие годы сохранится.

По данным ведомства, если в 2019 году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, то к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Обратная ситуация наблюдается только на Чукотке и в перспективе ожидается на Камчатке. Причина заключается в высоких рисках мужской смертности.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например в возрасте 0—4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20—25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», — заявил РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Ситуация, при которой на пенсии мужчин оказывается гораздо меньше, чем женщин, ведет к демографической деформации общества и перераспределению гендерных ролей, отмечают эксперты. В результате женщины просто вынуждены брать ответственность на себя и утрачивают статус «слабого пола».

Напомним, разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России является самой большой в мире, что регулярно подтверждают различные исследования. Специалисты связывают высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте в России с социально-экономическими потрясениями после распада Советского Союза и экономического кризиса в 2008 году. При этом российские мужчины имеют непропорционально большее бремя болезней, чем женщины.

Социологи пришли к консенсусу, что причиной более короткой жизни у русских мужчин по сравнению с их женами является «суицидальное поведение» — длящийся десятилетиями образ жизни, который приводит к ускоренному саморазрушению личности и организма.

Как сообщал «Ридус», Росстат выяснил, что женщины трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет) в России чаще всего умирают от онкологических заболеваний. При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни женщин в России в 2019 году достиг исторического рекорда в 78,5 года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
008914читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
-105740читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

207563читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

3010314читать позжечитаю позже