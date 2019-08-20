Россияне перевыполнили план правительства по продолжительности жизни

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о стремительном росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в России в 2019 году на восемь месяцев до нового исторического рекорда в 73,7 года.

«По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала Скворцова, отметив, что в планы правительства был заложен более низкий показатель — 73,2 года.



Как сообщает РБК, заявление прозвучало на совещании у президента в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Там же Владимир Путин заявил о «провале» в первичном звене здравоохранения.

Напомним, в 2016 году у мужчин ожидаемая продолжительность жизни составляла 65,4 года, а у женщин — 76,2 года, что уже тогда было историческим максимумом. В правительстве рассчитывают по итогам 2020 года на ожидаемую продолжительность жизни в 73,9 года. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева прогнозировала, что к 2030 году россияне будут доживать в среднем до 80,1 года (мужчины до 75,8, женщины до 83,7).

Ранее выяснилось, что россияне принадлежат к нациям, которые стареют быстрее других. Такой вывод был сделан международной группой специалистов из США, Испании и Норвегии на основе анализа динамики старения в 195 странах в период с 1990 по 2017 год. В общем списке стран по скорости старения Россия заняла 160-е место, расположившись на одном уровне с Казахстаном и Болгарией.

Также «Ридус» рассказывал, почему русские мужчины умирают раньше русских женщин, а Россия — это страна вдов.