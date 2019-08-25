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Калужский губернатор заявил, что убийца ветерана заслуживает высшей меры

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© admoblkaluga.ru

© admoblkaluga.ru

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов убежден, что преступления, подобные избиению до смерти ветерана Великой Отечественной войны, заслуживают высшей меры наказания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Ирину Плаксину.

Собеседница агентства отметила, что губернатор не призывает к возвращению смертной казни.

Он говорит о том, что люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания, — приводит агентство слова пресс-секретаря.

Местные СМИ сообщили, что губернатор Артамонов в связи с произошедшим в Малоярославце трагедией, когда ветеран войны погиб от рук забравшегося в его дом наркомана, высказал сожаление, что в России действует мораторий на смертную казнь.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 24 августа, в Калужской области задержали 34-летнего жителя города Малоярославец по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой отечественной войны.

Тело пожилого человека было найдено в его квартире в том же городе. По версии следствия, ветерану нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.

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