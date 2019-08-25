Калужский губернатор заявил, что убийца ветерана заслуживает высшей меры

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов убежден, что преступления, подобные избиению до смерти ветерана Великой Отечественной войны, заслуживают высшей меры наказания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Ирину Плаксину.

Собеседница агентства отметила, что губернатор не призывает к возвращению смертной казни.

Он говорит о том, что люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания, — приводит агентство слова пресс-секретаря.

Местные СМИ сообщили, что губернатор Артамонов в связи с произошедшим в Малоярославце трагедией, когда ветеран войны погиб от рук забравшегося в его дом наркомана, высказал сожаление, что в России действует мораторий на смертную казнь.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 24 августа, в Калужской области задержали 34-летнего жителя города Малоярославец по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой отечественной войны.

Тело пожилого человека было найдено в его квартире в том же городе. По версии следствия, ветерану нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.