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Арестованного в Берлине россиянина подозревают в заказном убийстве

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© pixabay.com

© pixabay.com

Убийство гражданина Грузии в Берлине, по подозрению в котором в субботу, 24 августа, задержали россиянина, могло носить заказной характер.

К такому мнению склоняются берлинские следователи, пишет влиятельный немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания отметили, что в органах безопасности некоторых стран НАТО полагают, что убийство могло произойти по политическим мотивам, и даже не исключают, что за ним могут стоять российские спецслужбы.

Тем не менее следствие не отбрасывает с сторону и иную версию, согласно которой убийство связано с организованной преступностью.

По данным источников журнала, убитый якобы считался в Грузии доверенным лицом местных спецслужб и помогал им в борьбе против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

Один из собеседников издания добавил, что ранее в Тбилиси на покойного было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 24 августа, в столице Германии был задержан гражданин России по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит. Суд выдал ордер на арест 48-летнего россиянина. В настоящее время он находится в СИЗО. Убитый — 40-летний гражданин Грузии.

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Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.

В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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