В Берлине задержали россиянина по подозрению в убийстве
- 24 августа 2019, 21:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Германии задержан гражданин России по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит.
Суд выдал ордер на арест 48-летнего россиянина, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Twitter.
Отмечается, что правоохранители обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором подозреваемый, по предварительным данным, пытался скрыться.
В настоящее время он находится в СИЗО.
Убитый — 40-летний гражданин Грузии, отмечается в сообщении надзорного ведомства.
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