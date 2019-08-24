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В Берлине задержали россиянина по подозрению в убийстве

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© pixabay.com

© pixabay.com

В столице Германии задержан гражданин России по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит.

Суд выдал ордер на арест 48-летнего россиянина, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Twitter.

Отмечается, что правоохранители обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором подозреваемый, по предварительным данным, пытался скрыться.

В настоящее время он находится в СИЗО.

Убитый — 40-летний гражданин Грузии, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

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