В Берлине задержали россиянина по подозрению в убийстве

В столице Германии задержан гражданин России по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит.

Суд выдал ордер на арест 48-летнего россиянина, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Twitter.

Отмечается, что правоохранители обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором подозреваемый, по предварительным данным, пытался скрыться.

В настоящее время он находится в СИЗО.

Убитый — 40-летний гражданин Грузии, отмечается в сообщении надзорного ведомства.