Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

Во второй половине следующей недели в Москву и область придет похолодание.

Если в начале недели будет солнечно и без осадков, воздух в дневное время прогреется до 21−23 градусов, то начиная со среды погода начнет портиться из-за идущего в регион скандинавского циклона.

Днем столбики термометров будут подниматься не выше 15−17 градусов, а ночью температура понизится до 6−8 градусов.

В четверг также не ожидается очень теплой погоды, 16−18 градусов днем и 5−7 градусов в ночные часы

Во второй половине недели на востоке области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

Как сообщал «Ридус», прошедший вторник, 20 августа, был самым теплым днем в августе. Столбики термометров тогда поднялись до 27 градусов, а некоторых районах столицы воздух прогрелся до 29 градусов.