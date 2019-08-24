найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

0012460

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

Small default
© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Во второй половине следующей недели в Москву и область придет похолодание.

Если в начале недели будет солнечно и без осадков, воздух в дневное время прогреется до 21−23 градусов, то начиная со среды погода начнет портиться из-за идущего в регион скандинавского циклона.

Днем столбики термометров будут подниматься не выше 15−17 градусов, а ночью температура понизится до 6−8 градусов.

В четверг также не ожидается очень теплой погоды, 16−18 градусов днем и 5−7 градусов в ночные часы

Во второй половине недели на востоке области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

Как сообщал «Ридус», прошедший вторник, 20 августа, был самым теплым днем в августе. Столбики термометров тогда поднялись до 27 градусов, а некоторых районах столицы воздух прогрелся до 29 градусов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения
23097224читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
34021267читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-6345482читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103158читать позжечитаю позже