Вторник в Москве может стать самым теплым днем августа

Сегодняшний вторник может стать самым теплым днем в этом месяце, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, воздух в некоторых районах столицы сегодня может прогреться до 29 градусов.

Синоптик отметил, что в Москве осадков во вторник не ожидается, кратковременные дожди возможны к вечеру на западе и северо-западе Московской области.

При этом ветер будет юго-западный, его скорость составит 1—6 метров в секунду.

Атмосферное давление остается выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба, добавил метеоролог в беседе с агентством.

Как ранее сообщал «Ридус», синоптики обещали, что в сегодняшний вторник температура воздуха в столичном регионе составит 27 градусов тепла, а москвичи наконец-то почувствуют, что лето еще не закончилось.