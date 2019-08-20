найти ×
   
  • USD
    66.61
  • EUR
    73.95
СохранитьСохранено0
×

001424

Вторник в Москве может стать самым теплым днем августа

Small default
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сегодняшний вторник может стать самым теплым днем в этом месяце, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, воздух в некоторых районах столицы сегодня может прогреться до 29 градусов.

Синоптик отметил, что в Москве осадков во вторник не ожидается, кратковременные дожди возможны к вечеру на западе и северо-западе Московской области.

При этом ветер будет юго-западный, его скорость составит 1—6 метров в секунду.

Атмосферное давление остается выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба, добавил метеоролог в беседе с агентством.

Как ранее сообщал «Ридус», синоптики обещали, что в сегодняшний вторник температура воздуха в столичном регионе составит 27 градусов тепла, а москвичи наконец-то почувствуют, что лето еще не закончилось.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
25063843читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
514654886читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

7051283читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

45042171читать позжечитаю позже