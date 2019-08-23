В Турции начали поиск виновных в отеле, где пострадала девочка из России

У сотрудников отеля «Санхилл» в турецком курортном городе Бодрум взяли подписку о невыезде в рамках расследования несчастного случая в бассейне, в результате которого 12-летняя россиянка оказалась при смерти.

«Дело касательно инцидента в отеле „Санхилл“ направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова со ссылкой на письмо от губернатора провинции Мугла.



Напомним, 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга уже шесть дней находится в коме после того, как ее затянуло в трубу бассейна в отеле «Санхилл». Отец девочки, заметив, что она скрылась под водой, попытался вытащить дочь самостоятельно, однако насос в трубе работал слишком сильно. После того, как насос отключили, девочку вытащили из бассейна в бессознательном состоянии с куском трубы на руке. Турецкие медики несколько раз реанимировали пострадавшую, но она так и не пришла в сознание.

В самом отеле признавать свою вину в халатности не спешат. По мнению управляющего, девочка пострадала не из-за неправильной эксплуатации бассейна, а из-за беспечности ее родителей. Об этом рассказал польский турист Томаш Гручальский, который помогал спасать ребенка. Свидетелем трагедии стала его 8-летняя дочь, которая пребывает в шоке от увиденного.

«Там не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко „засосать“ и взрослого, потому что диаметр трубы — 25 сантиметров, и она ничем не прикрыта», — написал Гручальский на сайте TripAdvisor, отметив, что помогали отцу девочки другие туристы, а из сотрудников отеля никто не пришел на помощь. Он добавил, что насос был выключен лишь спустя 10 минут, и до приезда скорой реанимировать девочку пытались сами отдыхающие.

После инцидента отель продолжил работу. «У нас состоялась встреча с представителями департамента по туризму района Мугле и российского МИД, где сказали, что бассейн на территории отеля до сих пор работает, так как там есть отдыхающие, которые хотят купаться, но было принято решение не продавать больше туристические путевки в этот отель», — сказала журналистам мама пострадавшей Наталья Адамова. Женщина пожаловалась на грубое и равнодушное поведение директора отеля. Вместе с мужем она намерена добиться уголовного наказания для виновных.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к МИД Турции с призывом посодействовать в помощи пострадавшей и ее родным, а также расследовании трагического происшествия. Случай был признан страховым, расходы на лечение взялась возместить страховая компания, но только в рамках предусмотренного лимита. Также сообщалось, что туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям девочки.

Как предупреждал «Ридус», туристический сезон в Турции в этом году омрачился массовой гибелью россиян. Со слов генконсула РФ в Анталье Олега Рогозы стало известно, что число умерших туристов из России уже идет на десятки. Среди самых распространенных причин гибели — несчастные случаи, дорожные аварии, обострение хронических и вялотекущих заболеваний на фоне акклиматизации, слишком длительного пребывания на солнце, переедания и чрезмерного употребления алкоголя.