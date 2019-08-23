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Москалькова встретилась в Киеве с Вышинским

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в встретилась в киевском СИЗО с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель организации «Украинский правовой контроль» Артур Журбенко.

По его данным, «Москалькова прибыла убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался».

Адвокат Вышинского Андрей Доманский в беседе с украинским изданием «Вести» «не подтвердил, но и не опроверг информацию о встрече его подзащитного с Москальковой».

Российский омбудсмен оказалась комментировать изданию цель своего визита в Киев.

Как сообщал «Ридус», на днях Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины.

Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет проходить по особой схеме, и неизвестно, произойдет ли это в ближайшем раунде обмена. То же самое касается сужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова.

19 июля суд в Киеве продлил арест Вышинскому на 60 дней — до 19 сентября.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. В тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. Суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался.

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