Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс

Арбитражный суд Москвы взыскал с телеканала СТС 300 тысяч рублей по иску компании «Издательство Джем».

Иск был подан в связи с незаконным использованием песни Лады Дэнс «Девочка-ночь» в телесериале «90-е. Весело и громко», сообщает пресс-служба суда.

В судебном постановлении отмечается, что исключительные права на это музыкальное произведение принадлежат истцу по договорам с композитором Леонидом Величковским и исполнительницей Ладой Волковой (псевдоним Лада Дэнс).

Истец обнаружил, что фонограмма песни использована в первой серии первого сезона сериала, и потребовал взыскать с СТС компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей.

Телеканал иск не признал, однако суд его удовлетворил, но лишь частично.