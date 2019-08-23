10+ отелей, которые удивили постояльцев своими крутыми идеями

С клиентами надо обращаться как с королями и королевами. Их следует баловать, дарить большие дозы хорошего настроения и всячески улучшать их качество жизни. Эти истины знает любой владелец бизнеса, однако далеко не каждый им следует. Мы собрали для вас фотографии из отелей, в которых настолько любят и ценят своих постояльцев, что готовы на всё, чтобы сделать их пребывание в гостинице как можно более приятным. Особенно кот-управляющий умилил.

1. «Ресепшен для самых маленьких клиентов»

2. «Мой приятель много путешествует по работе, попросил отель сделать ему форт…»

3. «Этот швейцарский отель повесил газеты над писсуарами»

4. «Туалетные принадлежности в моём отеле в Швейцарии включали резиновую уточку, чтобы я мог с ней купаться»

5. «В этом отеле на самом деле можно легко подключить свой ноутбук к телевизору»

6. «Этот хостел в Германии представляет собой крытый винтажный парк для кемпинга»

7. «Некоторые отели официально предлагают украсть из номера шампунь или мыло»

8. «В лифте этой гостиницы отеля можно петь караоке!»

9. «Дизайн гардин в моём гостиничном номере гарантирует, что посередине не будет раздражающего зазора, через который пробивается свет»

10. «Этот отель предлагает взять растение в номер, чтобы не чувствовать себя одиноким»

11. «Персонал отеля нашёл книгу „Пятьдесят оттенков серого“ и решил пошутить»

12. «Девушки оценят. Это чёрное полотенце предлагается использовать после снятия макияжа, чтобы не испачкать белые»

13. «В моём отеле есть автомат с шампанским»

14. «Вот что происходит, если вы не скупитесь на чаевые гостиничному персоналу»

15. «Nutella с подогревом в отеле Люксембурга»

16. «В немецком отеле Europa Park есть крошечная детская ванная комната в стандартной ванной комнате»

17. «Отель в Сингапуре очень зелёный и экологичный»

18. «Этот отель в Швейцарии оборудован разными розетками для гостей со всех уголков мира»

19. «В этой гостинице воду в номера доставляет робот»

20. «Почётным управляющим отеля Crescent в Юрика-Спрингс является кот, а это его дверь»

А вы бывали в необычных отелях?

Ранее «Ридус» рассказывал, как один путешественник заскучал, будучи в служебной командировке, и начал оставлять для горничных смешные послания.

Ещё мы писали про таблички из отельчика в Ялте, которые рассмешили постояльцев своими уменьшительно-ласкательными наименованиями, вроде ночничка и костюмчиков.

Кстати, если вы хотите странствовать по миру, но считаете, что у вас для этого мало денег, почитайте секреты от сибирского путешественника, который знает, как объехать 25 стран за 10 тысяч рублей в месяц.