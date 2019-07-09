Ночничок и костюмчики: таблички из отельчика Ялты рассмешили соцсети
- 09 июля 2019, 18:49
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стали вирусными фотографии, который сделал постоялец отеля в Ялте. Он снял информационные таблички, на которых значится текст на английском и русском языках, причём перевод на русский сделан в уменьшительно-ласкательной форме: водичка, светильничек, полочка, ведёрко. Забавные снимки опубликовал на портале Пикабу один из пользователей c ником julSSen и подписал их так:
Перевод для клиентиков. Снято в 4х звёздном отельчике в Ялте на телефончик.
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Пост набрал почти 12 тысяч лайков и свыше 600 комментариев. Пользователей так ошарашил необычный подход к написанию информационных табличек, что они не смогли удержаться от шуток.
Приятненько, Забавненько, Спасибочки, Авторусику, Чмоки.
Негодую. Почему полотенце, а не полотенчико? Это же крупненькое упущеньице.
И почему мусорное ведёрко, а не ведёрочко/ведрышко? Неприятненький недочётик.
Косячёчик, яб сказал.
Так грубо вообще — «полотенце»! Аж холодок пробежал по спинке :(
В человечке все должно быть прекрасненько. И тельце, и душонка, и мыслишки.
Креативненько, позитивненько! Мимимишечки! Мальчонка Саша, 40 годиков!
Глазиками посмотрели, ручками пофотали)
Не знаю чего, но смешиночку поймал.
Чётенько вообще!
Бозе бозе бозе, это так миленько
А на завтрак включены маслице, творожок, сметанка, блинчики и яички. Да, с чайком или кофейком на выбор. А еще можно попить сочка.
Самые дотошные юзеры нашли целую сеть этих отелей с одинаковым стилем написания табличек.
Да такое есть в Нижнем Новгороде. И кстати в точно таком же оформлении. Это случайно не Марьин Парк Отель?
Да, он и в Ростове есть.
В 2 маринсах была, Екат и Сочи, везде такие были надписи)
Тут же появились и фотографии.
Номерочек гостинички «Ростовчик» в Ростовчике, снято при участии лучших шакальчиков.
Меринс парк отельчик в Новосибчике.
Marins Park Hotel в Сочи.
Всё в этой гостинице такое мимимишно-маленькое кроме ценников на номерочки)
Ценничков!
Кстати, заголовок должен был быть — Переводик для клиентиков!
Переводичек)
Заголовочек!
У нас на работе коллега там с клиентами разговаривает… Ад. Денежка пошла, на электроночку скинула, ключик закончился, трубочку не кладите.
Вспоминается мне монолог М. Н. Задорнова про стюарда который все слова употреблял с уменьшительно-ласкательными суффиксами и решил спросить у него, как будет Рот-Фронт. Ротик-Фронтик — был ответ.
Также в комментариях поделились другими заведеньицами с подобными названьицами.
А вам нравятся уменьшительно-ласкательные обращения?
Ранее «Ридус» рассказывал, как один путешественник заскучал, будучи в служебной командировке, и начал оставлять для горничных смешные послания.
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