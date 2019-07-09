Ночничок и костюмчики: таблички из отельчика Ялты рассмешили соцсети

В соцсетях стали вирусными фотографии, который сделал постоялец отеля в Ялте. Он снял информационные таблички, на которых значится текст на английском и русском языках, причём перевод на русский сделан в уменьшительно-ласкательной форме: водичка, светильничек, полочка, ведёрко. Забавные снимки опубликовал на портале Пикабу один из пользователей c ником julSSen и подписал их так:

Перевод для клиентиков. Снято в 4х звёздном отельчике в Ялте на телефончик.

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Пост набрал почти 12 тысяч лайков и свыше 600 комментариев. Пользователей так ошарашил необычный подход к написанию информационных табличек, что они не смогли удержаться от шуток.

Приятненько, Забавненько, Спасибочки, Авторусику, Чмоки.

Негодую. Почему полотенце, а не полотенчико? Это же крупненькое упущеньице.

И почему мусорное ведёрко, а не ведёрочко/ведрышко? Неприятненький недочётик.

Косячёчик, яб сказал.

Так грубо вообще — «полотенце»! Аж холодок пробежал по спинке :(

В человечке все должно быть прекрасненько. И тельце, и душонка, и мыслишки.

Креативненько, позитивненько! Мимимишечки! Мальчонка Саша, 40 годиков!

Глазиками посмотрели, ручками пофотали)

Не знаю чего, но смешиночку поймал.

Чётенько вообще!

Бозе бозе бозе, это так миленько

А на завтрак включены маслице, творожок, сметанка, блинчики и яички. Да, с чайком или кофейком на выбор. А еще можно попить сочка.

Самые дотошные юзеры нашли целую сеть этих отелей с одинаковым стилем написания табличек.



Да такое есть в Нижнем Новгороде. И кстати в точно таком же оформлении. Это случайно не Марьин Парк Отель?

Да, он и в Ростове есть.

В 2 маринсах была, Екат и Сочи, везде такие были надписи)

Тут же появились и фотографии.

Номерочек гостинички «Ростовчик» в Ростовчике, снято при участии лучших шакальчиков.

Меринс парк отельчик в Новосибчике.

Marins Park Hotel в Сочи.

Всё в этой гостинице такое мимимишно-маленькое кроме ценников на номерочки)

Ценничков!

Кстати, заголовок должен был быть — Переводик для клиентиков!

Переводичек)

Заголовочек!

У нас на работе коллега там с клиентами разговаривает… Ад. Денежка пошла, на электроночку скинула, ключик закончился, трубочку не кладите.

Вспоминается мне монолог М. Н. Задорнова про стюарда который все слова употреблял с уменьшительно-ласкательными суффиксами и решил спросить у него, как будет Рот-Фронт. Ротик-Фронтик — был ответ.

Также в комментариях поделились другими заведеньицами с подобными названьицами.

А вам нравятся уменьшительно-ласкательные обращения?

Ранее «Ридус» рассказывал, как один путешественник заскучал, будучи в служебной командировке, и начал оставлять для горничных смешные послания.

Кстати, если вы хотите странствовать по миру, но считаете, что у вас для этого мало денег, почитайте секреты от сибирского путешественника, который знает, как объехать 25 стран за 10 тысяч рублей в месяц.