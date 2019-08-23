Россия услышала в Совбезе ООН «подхрюкивание» американцам

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский после экстренного заседания Совета Безопасности организации обвинил США и «подхрюкивающие» им страны в проведении безответственной политики по контролю над вооружениями.

«Сегодняшнее заседание оказалось, к сожалению, до скучности предсказуемым. Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — цитирует Полянского ТАСС.



Внеочередное заседание Совбеза ООН состоялось по инициативе РФ и Китая из-за ракетных испытаний США, но обернулось новыми упреками в адрес Москвы. «Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений?», — спросил Дмитрий Полянский у европейских коллег, но не получил положительной реакции.



«Мы приняли объяснения, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Мы не верим в то, что Соединенные Штаты при этом хотя бы раз не соблюли ДРСМД», — сказал в ответ постпред Великобритании.

Зампостпреда Франции при ООН Анна Геген подтвердила, что ответственность за прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет Россия, а не Соединенные Штаты. «Франция сожалеет, что не было найдено решение для сохранения этого договора», — отметила она.



Исходя из позиции стран Запада, Полянский пришел к выводу, что в зоне риска находится и другой важнейший договор — по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Он истекает в феврале 2021 года и тоже находится в зоне риска. Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы. Выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями», — заявил дипломат.

Уже после заседания Совбеза в беседе с журналистами Полянский выразил надежду на то, что здравый смысл в отношениях между Москвой и Вашингтоном в итоге возобладает. «У нас у всех есть дети, мы все хотим светлого будущего для них. Так что если мы будем исходить из этого понимания, то мы сможем что-то сделать», — заключил он.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет. Документ предусматривает двустороннее сокращение боевых ядерных зарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет субмарин и стратегических бомбардировщиков. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.



СНВ-3 сменил истекший в декабре 2009 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), по которому СССР и США должны были в течение семи лет сократить свои ядерные арсеналы до 6000 единиц. Договором также запрещалось производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска, донных пусковых установок баллистических и крылатых ракет, а также орбитальных ракет.



Ранее американский сенатор Том Коттон заявлял, что продление договора СНВ-3 не имеет смысла, так как он не сможет сдержать российские ядерные вооружения.

Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора. Уже через две недели Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под ДРСМД.

Администрация Дональда Трампа пытается заключить с Россией и Китаем совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев.

