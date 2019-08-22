Мужчина построил поезд, чтобы покатать бездомных собак

В интернете обсуждают видео с мужчиной, который построил поезд, чтобы прокатить на нём бродячих собак. Экспресс состоит почти из десятка ярко-синих вагончиков, в которых сидят довольные псы. Управляет необычной процессией 80-летний дед.

Ролик и фотографии необычной команды стали популярными на портале Reddit, в комментариях интернет-пользователи восхищаются поступком мужчины.

Этот парень — мой герой.

Мои глаза недостаточно натренированы, чтобы распознавать подделки, поэтому я очень надеюсь, что это реально. Это, конечно, удивительно! #muchlove

Все собаки, кажется, тоже довольно взволнованны! Хороший способ провести время на пенсии.

Они действительно выглядят такими счастливыми. Это потрясающе!

Если я не ошибаюсь, этот прекрасный джентльмен и его задорная стая находятся в Форт-Уэрте, штат Техас. Они уже много лет восхищают наш район. Это действительно красиво.

Не буду лгать: если собачий экспресс проедет по моей улице, я сойду с ума!

Все участники этой поездки, вероятно, более счастливы, чем большинство из нас. Очень тепло на сердце от такого видео.

Это лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни.

Если мой муж не сделает то же самое через 50 лет, я уйду от него!

Ранее «Ридус» рассказывал о собаке, которая обыграла свою хозяйку в дженгу. И вас она тоже обыграет! А ещё этот умнейший пёс умеет кататься на скейте, занимается йогой, синхронно танцует со своей хозяйкой и убирается дома.