В Челябинской митрополии открестились от раскопок могил

В Челябинской митрополии РПЦ прокомментировали сообщения о конфликте духовенства и верующих в селе Чудиново Октябрьского района, где похоронена почитаемая в народе старица Евдокия Маханькова (1870−1948), также известная как Евдокия Чудиновская.

21 августа СМИ сообщили, что утром того же дня в село Чудиново прибыли на машине с кузовом духовные лица из обители, возрождающейся в селе Красносельском Челябинской области, и группа рабочих, чтобы разрыть могилу и увезти останки Евдокии Чудиновской. Почитатели старицы этому воспротивились и вызвали полицию, указав духовенству из Красносельского на недопустимость произвольной эксгумации без выполнения требований действующего в России законодательства.



«Эта информация, к сожалению, имеет основание и вызывает смущение в умах православных Южного Урала», — сказано в заявлении пресс-службы Челябинской митрополии.

Пресс-служба отметила, что Евдокия Маханькова пока не прославлена Церковью в лике святых, хотя в Челябинской митрополии с вниманием относятся к чаяниям верующих и еще в прошлом году направили документы на ее канонизацию в соответствующую комиссию РПЦ в Москве.

«Таким образом, эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и, что существенно, без согласия родственников покойной», — подчеркнули в митрополии.

Ответственность за конфликт с верующими в митрополии возложили на епископа Пармена (Щипилева), назначенного в апреле 2019 года руководить Троицкой и Южноуральской епархией, к которой относятся села Чудиново и Красносельское.

«Подчеркивая, что село Чудиново, где погребена Евдокия Маханькова, находится на территории канонической ответственности епископа Троицкого и Южноуральского Пармена, Челябинская епархия считает безосновательной и недопустимой эксгумацию ее праха — процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих, — и полагается в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии», — заключила пресс-служба.



В неофициальном порядке корреспонденту «Ридуса» в Челябинской митрополии пояснили, что епископ Пармен и сотрудники епархиального управления Троицкой епархии не поставили Челябинскую митрополию в известность о своих планах заранее, поэтому предотвратить конфликт 21 августа не удалось. По словам источника «Ридуса», взаимодействие между церковными структурами в Челябинской области не налажено должным образом из-за того, что епископ Пармен был назначен на Троицкую кафедру недавно.

На прежнем месте службы в Чистопольской и Нижнекамской епархии у епископа Пармена уже были недоразумения с верующими. Как сообщал «Ридус», осенью прошлого года на него напали сторонники известного в православной среде священника из города Болгар Владимира Головина, который на тот момент был запрещен в священнослужении, а позже и вовсе лишен сана за искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею и клевете на священноначалие.