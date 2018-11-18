Протоиерея в Татарстане лишили священного сана за советы смотреть порно

Епархиальный суд Чистопольской епархии РПЦ Московского Патриархата лишил священного сана протоиерея Владимира Головина.

Такому наказанию он подвергся за то, что в частных беседах советовал «смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят», говорится в заявлении епархии.

Также указывается на то, что время от времени протоирей совершал публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья и ввел в своем храме неканонический чин некого «духовного лечения при помощи наложения рук».

Кроме того, суд признал неподобающим и его «восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой».

В итоге суд обвинил священника в «создании сообщества, противопоставившего себя Церкви и ведении деятельности, носящей смущение в среду верующих».

Как сообщала ранее «Православная жизнь», 9 сентября 2018 года Головину запретили служить на три месяца и поручили ему отказаться от «вносящей соблазн в жизнь церкви» деятельности. Однако раскаяния от него так и не дождались.

Ранее сообщалось, что священник из Челябинска не вернул взятые в долг у пенсионерки 600 тысяч, а священнослужитель Валуйской епархии попал в скандал из-за вымогательства шести тысяч рублей.