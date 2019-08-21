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Адская гончая: собака в огне поразила зрителей

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете обсуждают фотографию собаки, которая бежит по траве, как будто объятая пламенем. На самом деле пса покрывает цветной порошок. Однако оптическая иллюзия настолько реалистичная, что на первый взгляд, кажется, что собака горит.

Эпичный снимок собрал свыше 35 тысяч лайков и 400 комментариев, пса немедленно назвали адской гончей и предположили, что она явилась забрать души людей.

Призрачный всадник снова послал свою собаку в бой!
И сказал — ПРИНЕСИ МНЕ ИХ ДУШИ!
Не буду врать, когда впервые увидел, это напугало меня до чёртиков, я подумал, что какой-то псих облил пса газом и поджёг.
Я рад, что не один такой. Моё сердце остановилось на секунду.
Моё сердце всё ещё пытается оправиться от той миллисекунды, когда я думал, что это настоящий огонь.
Скоро появятся мемы на Facebook, порицающие жестокость к животным.
Адские гончие нападают!
Магический пёс))

Ранее «Ридус» рассказывал, как одна собака стала другом и поводырем для своего слепого собрата. И их фотографии растрогают вас до слёз.

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