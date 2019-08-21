Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

Бухгалтер Кара Бек (Kara Beck) из Канзас-Сити в США к своим 25 годам весила уже 168 килограммов. Она ссылалась на плохую наследственность, ведь родственники с обеих сторон её семьи всю жизнь боролись с ожирением и диабетом. Однако сама употребляла 3500 калорий ежедневно.

Я страдала лишним весом большую часть моей жизни. В школе меня называли „рыжей коровой“, потому что я была рыжей и толстой. У меня была очень низкая самооценка. Проходящие мимо подростки говорили мне: „Сделай миру одолжение — убей себя!“ Я впала в депрессию и даже пыталась нанести себе увечья, — рассказала американка.

Я делала жалкие попытки похудеть. Ела какую-то здоровую пищу — протеиновые коктейли, овощи. Я даже тренировалась дважды в неделю по 20 минут. Но потом съедала огромные порции буррито, пачки чипсов и вёдра мороженого, в общей сложности больше 3500 калорий ежедневно, — призналась Кара изданию The Sun.

А потом женщина забеременела и когда пришла к врачу, тот сказал, что лишний вес грозит различными осложнениями и ей, и ребёнку.

Я всегда хотела стать матерью и была очень взволнованна, узнав о беременности. Однако доктор сказал, что у меня может развиться гипертония, диабет и преэклампсия. Это стало ключевым поворотным моментом. Я поняла, что должна поменять свою жизнь ради себя и ребёнка.

В январе 2018-го американке сделали желудочное шунтирование, и женщина начала стремительно терять вес. За следующие полтора года Кара потеряла ошеломляющие 88 килограммов.

Сейчас американская бухгалтерша весит 79 килограммов и полностью преобразилась. Однако стремительное похудение оставило на её теле много лишней кожи, которая свисает с живота. Кара жалуется, что это мешает её повседневной деятельности и портит сексуальную жизнь.

Избыток кожи влияет на мою способность по-настоящему ценить своё похудение. Мне неудобно поворачиваться ночью в постели, я чувствую себя неловко в обтягивающей одежде. Не говоря уже о сексе! Я стараюсь использовать компрессионное бельё, чтобы держать кожу на месте, но это помогает совсем немного.

Как бы там ни было, теперь Кара получает много комплиментов и пытается вдохновить других на перемены.

Люди говорят мне, что я выгляжу совершенно иначе и гораздо моложе, чем раньше. Выглядеть молодой — это ведь прекрасно, правда? А ведь на самом деле секрет похудения очень прост: трезво оценить себя, сжигать больше калорий, чем съедаешь, и регулярно заниматься спортом.

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