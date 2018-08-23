Россиянка похудела на 50 кг ради сына, которого из-за неё дразнили в садике

33-летняя жительница Челябинска Юлия Слабко однажды забирала ребёнка из садика и услышала, как мальчишки крикнули её сыну: «Какая у тебя жирная мама!» Сын не стерпел оскорбления и бросился на обидчиков с кулаками, в драку пришлось вмешаться взрослым. Тогда молодая женщина, которая весила больше 100 килограммов, впервые задумалась о лишнем весе.

По словам Юлии, она всегда была полненькой и любила вкусно поесть, со 2 по 11 класс каждый год девочка прибавляла по 5—10 кг, но никогда не считала это проблемой. Да и врачи на обследованиях говорили, что всё в порядке. Удивительно, но девочке удалось вырасти в благожелательной среде и не нахватать комплексов из-за лишнего веса.

К выпускному в школе челябинка весила 105 килограммов, но искренне считала себя красивой и гармонично сложенной и к тому же вовсе не жаловалась на отсутствие мужского внимания. В 26 лет девушка вышла замуж и родила ребёнка, располнев до 112 килограммов. Только детская драка в садике заставила её задуматься о своей фигуре.

После этого случая я села в машину и задумалась. Вдруг Вова начнёт постоянно из-за меня в драку лезть? А когда подрастёт, начнёт меня стесняться? Мне не хотелось портить отношения с сыном из-за своего веса, поэтому я приняла решение, что пора худеть, — рассказала Юлия журналистам издания «Хорошие новости».

Свой путь к похудению Юлия начала с корректировки питания: стала есть чаще и маленькими порциями, убрала из рациона жареное и сладкое. Из спорта поначалу могла осилить только ежедневные 30-минутные прогулки. Благодаря этому девушка сбросила 12 килограммов за полтора месяца.

Первое время, вернувшись домой с прогулки, я просто падала на кровать и отдыхала. Ни на что больше не было сил, — вспоминает молодая мама.

Немного окрепнув, девушка отправилась в тренажёрный зал. Занимаясь с тренером трижды в неделю, Юлия похудела ещё на 10 килограммов за четыре месяца. За 2018 год цифра сброшенного веса достигла 30 килограммов.

Всего за полтора года челябинка похудела больше чем вдвое — со 112 до 63 кг. В планах Юлии похудеть до 57 килограммов и подсушиться, чтобы принять участие в конкурсе фитнес-бикини.

Сын мной очень гордится, ставит всем в пример, а знакомые засыпают комплиментами, — улыбается девушка.

Юлии пришлось полностью сменить свой гардероб — вещи 58-го размера она отвезла в деревню, а сама сейчас носит 44-й размер. Отвечая на вопрос про лишнюю кожу, девушка рекомендует массаж, на который она начала ходить параллельно с занятиями в спортзале.

О своих успехах Юлия Слабко пишет в Instagram, где делится личным опытом, советами по питанию и видеозаписями тренировок.

Ранее «Ридус» рассказывал, как женщина сбросила полцентнера ради хорошего секса, а другая женщина похудела на 40 килограммов из-за уродливого рождественского свитера, который ей пришлось надеть на праздник.

Также мы писали о девушке, которая сбросила лишний вес благодаря тому, что уже три года ест одни только фрукты, а также, что ещё более любопытно, два года не чистит зубы и, по словам докторов, абсолютно здорова.

Мужчины тоже добиваются впечатляющих успехов, пытаясь обрести идеальную фигуру. Например, один геймер сбросил 60 килограммов благодаря танцевальным автоматам.

