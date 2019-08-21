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Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за американских ракет

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© imago-images.de

© imago-images.de

Исполняющий обязанности российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил о созыве заседания Совбеза по инициативе России и Китая в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.

На днях выяснилось, что Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полета устройства наземного базирования составила около 500 километров.

Испытания новой ракеты прошли спустя всего две недели после официального выхода США из ДРСМД, что указывает на длительную подготовку американцев к разрыву соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание такой ракеты является доказательством того, что США изначально вели дело к разрыву ДРСМД. Песков отметил, что подобное испытание невозможно было подготовить ни за несколько недель, ни за несколько месяцев.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41, подобная тем, что развернуты на американской военной базе в Румынии. В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет», то есть являются наступательным оружием.

В ответ в Пентагоне заявили, что США начали разработку новых крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет уже после того, как президент Дональд Трамп объявил о приостановке участия Штатов в ДРСМД. Сама разработка, по словам военных, находится на раннем этапе тестирования, а для первоначальной оперативной готовности потребуются годы.

Кроме того, исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти в своем публичном выступлении накануне официально заявил, что Соединенные Штаты изучают возможности разработки многих типов ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД.

«Мы больше не являемся стороной договора и в первую очередь смотрим, как мы сможем воспользоваться ситуацией — идет ли речь о разработке ракет для нанесения точечных ударов и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности», — цитирует Маккарти ТАСС.

Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора.

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Как неандертальцы делали клей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Ridus

© Ridus

Международная команда исследователей из Германии и США провела эксперимент, в ходе которого удалось выяснить, как неандертальцы получали клей.

Известно, что для изготовления орудий труда древние люди использовали клей, но как именно они получали липкое вещество до недавнего времени было непонятно.

Как правило, неандертальцы использовали клей, изготовленный из бересты. Считается, что для этого нужно накаливать материал в закрытой емкости, куда нет доступа кислорода. Нам захотелось узнать, способны ли были неандертальцы на такую технологию, — пояснили исследователи.

В процессе экспериментов оказалось, что неандертальцы придумали способ гораздо проще, который не требует герметичной печи.

Для получения клея неандертальцы брали березовую кору и жгли ее рядом рядом с емкостью с прямой стенкой. Береста плавилась и приклеивалась к стенке, после чего ее можно оттуда соскребать и использовать для изготовления инструментов.

В качестве стенки древние люди могли использовать, например, речную гальку. Ее просто добыть и невозможно поджечь.

Липкое смолообразное вещество, оседающее на камнях, вполне может выполнять функцию клея, тем более, что его состав сходен с археологическим материалом. Наш эксперимент показал, что для получения клея неандертальцам требовалось около 3 часов, рассказали авторы работы.

Смолой древние люди скрепляли наконечник с палкой, чтобы получилось копье, или использовали для получения бытовых инструментов.

Чтобы оценить прочность таких инструментов ученые испытали их с помощью робота. Он 170 раз пытался выдернуть вклеенный в трещину ветки осколок камня, воздействуя на него со строго определенной силой, но не смог.

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