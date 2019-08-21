Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за американских ракет

Исполняющий обязанности российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил о созыве заседания Совбеза по инициативе России и Китая в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.

На днях выяснилось, что Соединенные Штаты провели первые испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полета устройства наземного базирования составила около 500 километров.

Испытания новой ракеты прошли спустя всего две недели после официального выхода США из ДРСМД, что указывает на длительную подготовку американцев к разрыву соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание такой ракеты является доказательством того, что США изначально вели дело к разрыву ДРСМД. Песков отметил, что подобное испытание невозможно было подготовить ни за несколько недель, ни за несколько месяцев.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41, подобная тем, что развернуты на американской военной базе в Румынии. В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет», то есть являются наступательным оружием.



В ответ в Пентагоне заявили, что США начали разработку новых крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет уже после того, как президент Дональд Трамп объявил о приостановке участия Штатов в ДРСМД. Сама разработка, по словам военных, находится на раннем этапе тестирования, а для первоначальной оперативной готовности потребуются годы.

Кроме того, исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти в своем публичном выступлении накануне официально заявил, что Соединенные Штаты изучают возможности разработки многих типов ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД.

«Мы больше не являемся стороной договора и в первую очередь смотрим, как мы сможем воспользоваться ситуацией — идет ли речь о разработке ракет для нанесения точечных ударов и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности», — цитирует Маккарти ТАСС.



Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля, а 2 августа МИД РФ подтвердил прекращение договора.

