Кремль прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание американцами ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, сообщает ФАН.

Он также отметил, что подобное испытание невозможно было подготовить ни за несколько недель, ни за несколько месяцев.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полета устройства наземного базирования составила около 500 километров.

Ранее представители США неоднократно предупреждали о вероятных летных испытаниях подобных устройств в конце августа.

В середине марта в Пентагоне заявили о предстоящих запусках ракеты «Томагавк» с дальностью около одной тысячи километров.

В ноябре прошлого года стало известно, что Минобороны США намерено опробовать баллистическую ракету наземного базирования промежуточной дальности. Подчеркивалось, что это будет «совершенно новая ракета», похожая на «Першинг-2», уничтоженные до 1991 года согласно ДРСМД.



Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной.

Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля.

В середине августа 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель обвинила в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россию.