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Россияне оказалась в числе самых быстро стареющих наций

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© Интерпресс/ТАСС

По итогам проведенного международной группой ученых исследования выяснилось, что россияне принадлежат к нациям, которые стареют быстрее других.

Такой вывод был сделан пятью специалистами из США, Испании и Норвегии на основе анализа динамики старения в 195 странах.

В исследовании использованы данные, которые собирались в период с 1990 по 2017 год.

В итоге был установлен средний возраст старения человека — 65 лет. Оказалось, что именно в этот период жизни у человека проявляются несколько из 92 болезней, которые считаются старческими. К ним относятся катаракта и глаукома, ухудшение слуха, инсульт, мерцательная аритмия, 35 видов онкологических заболеваний, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера, пишет журнал The Lancet.

Ученые выяснили, что в некоторых странах старение начинается раньше 65 лет, а в других — позже. В России же стареть начинают уже в 59 лет.

Таким образом, в списке стран по скорости старения россияне заняли 160-е место, расположившись на одном уровне с Казахстаном и Болгарией.

Еще раньше россиян стареют украинцы — примерно в 57 лет. В Белоруссии и Грузии старость наступает чуть позже — в 60, а в Армении — в 64 года.

Жители Швейцарии, Франции, Японии и Сингапура оказались самыми стойкими к наступлению старости. Установленный у них возраст старения — 76 лет.

Ранее американские ученые открыли природное вещество, которое замедляет старение клеток и способствует увеличению продолжительности жизни.

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