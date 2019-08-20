Ворон или кролик: видео с неведомым зверем обескуражило соцсети

В интернете стало вирусным видео, в котором человек гладит неведомого зверя. Ролик называется «Я думаю, с вашим кроликом что-то не так». И действительно, кажется, что это вовсе и не кролик, а ворон. Или всё-таки кролик? Причудливая оптическая иллюзия так заворожила соцсети, что видео посмотрели больше 1,27 миллиона раз.

Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного видео и оставили под публикацией на Imgur и в Twitter множество забавных комментариев.

Кажется, этот кролик сломался, несите нового.

Похоже, у папы-ворона была интрижка с мамой-кроликом.

Я тоже зову свою кошку кроликом, всё в порядке))

Ранее «Ридус» уже рассказывал про оптическую иллюзию с вороной, которая похожа то ли на птицу, то ли на кота.

Также мы писали, как интернет-пользователи удивлялись снимку то ли женской шеи, то ли талии, а ещё гадали над фотографией, на которой изображён то ли пляж, то ли дверь.

Ещё мы публиковали фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Кроме того, мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.