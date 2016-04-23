Оптическая иллюзия с замёрзшей струёй воды захватила интернет

Итальянский фотограф Дарио Бонци (Dario Bonzi) снял на камеру интересный природный феномен, который буквально захватил интернет-сообщество. На записи можно увидеть водопроводный кран, из которого торчит сосулька. Так как дело происходит в Центральных Альпах, становится очевидно, что вода замёрзла. Но так кажется, пока парень не суёт руку под кран, и оказывается, что иногда не стоит верить глазам своим.

Видео в Сети посмотрели уже более 3 миллионов раз. И эти кадры оказались полной неожиданностью даже для автора ролика. «Я никогда не видел ничего подобного! Это выглядело как лёд, но это была текущая вода!» — рассказал 28-летний итальянец журналистам.

Феномен объяснили эксперты. Вода на видео выглядит неподвижной и замёрзшей благодаря такому явлению, как ламинарное течение — это поток, при котором жидкость перемещается слоями без перемешивания и пульсации. Для возникновения такого эффекта нужно, чтобы вода была кристально чистой, струя имела постоянную скорость, труба изнутри была гладкой и отсутствовал ветер. В этом ролике всё сложилось. Такая вот природная магия.

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