Медведев уволил замглавы ПФР «в связи с утратой доверия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что чиновник уволен со своего поста главой российского правительства «в связи с утратой доверия».

Напомним, 12 июля нынешнего года Басманный суд Москвы арестовал замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Ранее обвиняемый в получении взятки замглавы ПФР признал вину и подал заявление об отставке.

Алексей Иванов был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в IT-компаниях «Техносерв» и «Редсис», сотрудничавших с фондом. Помимо Иванова был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, который, по версии следствия, выступал посредником при получении Ивановым взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

Как сообщал «Ридус», в августе Генеральная прокуратура России по поручению президента Владимира Путина начала массовую проверку работы пенсионных фондов в стране.