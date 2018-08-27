Генпрокуратура начинает массовую проверку пенсионных фондов

Генеральная прокуратура России в августе по поручению президента Владимира Путина начнет массовую проверку работы пенсионных фондов в стране, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

По его словам, проверку следует провести с особой тщательностью, сообщает РЕН ТВ.

Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную, — приводит телеканал слова Буксмана, сказанные им во время заседания коллегии.

Напомним, 12 июля нынешнего года Басманный суд Москвы арестовал замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Ранее обвиняемый в получении взятки замглавы ПФР признал вину и подал заявление об отставке.

Как сообщал «Ридус», Алексей Иванов был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в IT-компаниях «Техносерв» и «Редсис», сотрудничавших с фондом. Помимо Иванова был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, который, по версии следствия, выступал посредником при получении Ивановым взятки в размере 4,4 млн рублей.

