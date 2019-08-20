Судовладельца российского танкера приговорили в Корее к двум годам тюрьмы

К двум годам тюрьмы приговорил судовладельца российского танкера «Палладий» суд южнокорейского города Пусан, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ.

Кроме того, владелец судна должен уплатить штраф в размере 3 миллионов вон, что примерно равно 2,5 тысячи долларов.

Также суд приговорил к году условно и выплате штрафа в 2 миллиона вон (1,7 тысячи долларов) капитана судна, сообщил агентству вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

Три моряка «Палладия» приговорены к десяти месяцам заключения условно, двое из них были освобождены в зале суда, отмечает газета «Взгляд».



Как сообщал «Ридус», в марте нынешнего года суд первой инстанции признал виновными членов экипажа и приговорил их к реальным срокам. Судовладелец тогда получил два с половиной года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по десять месяцев.

После апелляции суд второй инстанции принял решение назначить реальный срок только судовладельцу. Ему осталось провести в заключении еще год. Остальные члены экипажа теперь могут покинуть страну.



Напомним, в августе прошлого года береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Судно было задержано за долги. Моряки пытались бежать, однако их поймали и обвинили по ряду статей.