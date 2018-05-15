В Корее осудили российских моряков с судна «Палладий»

В Южной Корее пятерых российских моряков с судна «Палладий» суд приговорил к тюремным срокам, сообщает ТАСС со ссылкой на российского консул в Пусане Романа Быкова.

По его словам, приговор огласили в среду, 6 марта, он вступает в силу через неделю.

Консул также отметил, что в течение этого времени моряки имеют право на подачу апелляции.

Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок, — приводит агентство слова российского дипломата.

Быков также добавил, что сотрудники консульства в ближайшее время собираются посетить следственный изолятор, где находятся российские моряки.

В августе прошлого года береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива.

Судно было задержано за долги. Моряки пытались бежать, однако их поймали и обвинили по ряду статей, напоминает kp.ru.