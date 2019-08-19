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В Москву наконец-то идет летнее тепло

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В столичном регионе на этой неделе ожидается по-июльски теплая погода, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По ее словам, в течение недели не ожидается существенных осадков, а температура во вторник поднимется до 27 градусов.

В остальные дни, согласно прогнозам, столбики термометров будут держаться на уровне 25 градусов тепла.

Небольшое понижение температуры ожидается только в пятницу — до 18—23 градусов.

Примерно такая же температура, по данным метеорологов, будет в выходные и в начале следующей недели, а к ее концу опять потеплеет до 25 градусов.

Как сообщал «Ридус», в прошедшие выходные в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и порывистого ветра.

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