В Москву наконец-то идет летнее тепло
- 19 августа 2019, 12:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном регионе на этой неделе ожидается по-июльски теплая погода, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение недели не ожидается существенных осадков, а температура во вторник поднимется до 27 градусов.
В остальные дни, согласно прогнозам, столбики термометров будут держаться на уровне 25 градусов тепла.
Небольшое понижение температуры ожидается только в пятницу — до 18—23 градусов.
Примерно такая же температура, по данным метеорологов, будет в выходные и в начале следующей недели, а к ее концу опять потеплеет до 25 градусов.
Как сообщал «Ридус», в прошедшие выходные в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и порывистого ветра.
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