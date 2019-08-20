Украинцам предложили готовиться к «трудной зиме»

Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил о том, что из-за спора с Россией по транзиту газа в ЕС простых украинцев ожидает «трудная зима».

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с „Газпромом“ по транзиту газа», — сказал Герус на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «НАШ».



По его словам, подготовка страны к зимнему периоду проходит неудовлетворительно. «Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была, скажем так, сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности, с крупными компаниями», — отметил Герус.

Также представитель команды Зеленского выразил опасения, что дефицит топлива на Украине грядущей зимой может привести к росту тарифов для населения. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на рейтинге нового главы государства.

Напомним, Киев прекратил закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Аналогичная политика проводится в отношении закупок угля.

Все последние годы на Украине были относительно мягкие зимы, что позволило избежать катастрофы с отоплением жилых домов и социальных учреждений, но власти на всякий случай при приближении холодов морально готовят украинцев к испытаниям. Так, осенью 2016 года им совершенно серьезно предложили запасаться дровами, а начало отопительного сезона в Николаеве ознаменовалось закрытием школ из-за отсутствия тепла в батареях.

В 2017 году Киев начал втридорога покупать уголь для котельных в США, но затем выяснилось, что украинские власти закупают этот вид топливо также в Белоруссии, у которой своего угля на экспорт нет, но она с удовольствием перепродает соседу российский, а возможно — и донецкий.

В 2019 году традицию тревожных предсказаний на зиму поддержал председатель правления национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который заявил, что если в хранилища в ближайшее время не удастся закачать нужный объем газа, стране грозит техногенная катастрофа. По его словам, «Украина, без преувеличения, замерзнет».

О том, что предстоящей зимой между Украиной и Россией состоится новый раунд «газовой войны», стало ясно уже в начале лета. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у Киева не получится подписать до конца года новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС. При этом Миллер подтвердил готовность России продлить действующий контракт на транзит, который истекает в конце 2019 года, но при условии «экономической целесообразности для российской стороны».