Глава «Нафтогаза» предупредил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа, стране грозит техногенная катастрофа.

Коболев отметил на своей странице в Facebook, что риск катастрофы возникнет в том случае, «если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров».

По его словам, иначе Украина буквально замерзнет.

Глава «Нафтогаза» также добавил, что компания решила отстрочить выплату дивидендов, подчеркнув, что считает неприемлемым возможность «заморозить страну и проиграть новую газовую войну».



Коболев резюмировал, что если в хранилища все-таки будет закачано необходимое количество газа, компания гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона, даже если Россия прекратит с 1 января транзит.