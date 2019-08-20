Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса

Эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) выступили с прогнозом о сроках наступления экономического кризиса в России. По их мнению, кризис начнется не раньше чем через год или полтора и будет иметь главным образом внешние причины.

«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — отмечается в обзоре ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года».



В России подобный вариант развития событий приведет к проблемам с наполнением бюджета, негативной волатильности на валютном рынке, ухудшению инфляционной составляющей и другим проблемам, в результате чего возможно замедление роста российской экономики вплоть до перехода в рецессию, передает содержание обзора РИА Новости.



При этом экономисты сослались на опыт предыдущих мировых кризисов, во время которых российская экономика демонстрировала серьезное сокращение. Так, падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% — худший результат среди стран «Большой двадцатки».

Невзирая на мрачные прогнозы, на сегодняшний день ситуация в мировой экономике не выглядит критической, полагают в Центре конъюнктурных исследований. «Данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора», — уверены эксперты.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) заявили о том, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение. С ними согласился глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Тем не менее, по состоянию на июль, реальная зарплата россиян выросла на 3,5% в годовом выражении, а за первые семь месяцев текущего года — на 2,1%, подсчитали в Росстате.

Ранее с прогнозом о наступлении общемирового кризиса выступил известный за рубежом экономист Нуриэль Рубини. Он не поверил в успех новых переговоров между США и Китаем и предсказал наступление очередного кризиса уже в следующем году. Рубини отметил исчерпание возможностей мировых центробанков реагировать на рыночные шоки и высокий уровень долговой нагрузки. По его мнению, как только переговоры между Вашингтоном и Пекином вновь провалятся, ситуация станет даже хуже, чем была во времена конфликта между США и СССР, а обострение ситуации вокруг Ирана может спровоцировать взлет цен на нефть, что создаст предпосылки для стагфляции.

Также «Ридус» рассказывал о методе предсказания экономических потрясений с помощью циклов Жюгляра.