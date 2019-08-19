Самолет «Победы» повредил хвост при посадке в Армении

Власти Армении заявили о жесткой посадке «Боинга 738» авиакомпании «Победа» в аэропорту города Гюмри в западной части страны в девять часов вечера 19 августа.

«Самолет авиакомпании „Победа“ при посадке в аэропорту Ширак в городе Гюмри повредил хвостовую часть, коснувшись взлетной полосы. На борту находились 173 пассажира. Жертв не было», — сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

«Будет создана комиссия для определения обстоятельств происшествия. Следующий рейс будет выполняться на резервном самолете авиакомпании „Победа“», — добавили в Комитете.

В авиакомпании «Победа» жесткую посадку своего самолета в Гюмри «Интерфаксу» не подтвердили, но не исключили касания хвостовой частью самолета взлетно-посадочной полосы.

«Есть подозрение на касание хвостовой „пятой“ полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно», — сообщила журналистам представитель «Победы» Елена Селиванова. По ее словам, инцидент произошел при заходе на второй круг. Селиванова отметила, что пассажиров обратного рейса из Гюмри в Москву будет перевозить резервный борт, но не уточнила, насколько серьезные повреждения получил основной.

По сведениям РИА Новости, пассажиры покинули поврежденный самолет штатным образом — самостоятельно и без надувных трапов. Источник агенства утверждает, что для оценки ущерба «Победа» планирует ближайшим рейсом направить в Гюмри технических специалистов. Также журналисты уточнили число пассажиров — их было 170 человек.

Как сообщал «Ридус», 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.