Названы места, где чаще всего воруют в московском метро

В столичной подземке кражи чаще всего происходят на эскалаторах, а также на станциях, прилегающих к вокзалам и входящих в крупные транспортно-пересадочные узлы, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Кроме того, карманники орудуют в подуличных переходах и при входе в вестибюль — между его дверями.

Бывает также нередко, что злоумышленники вытаскивают вещи из кармана, сумки или рюкзака при входе или выходе из вагона.

В пресс-службе отметили, что воры, как правило, заранее намечают свою жертву и зачастую это происходит из-за беспечности или невнимательности пассажиров.

Опытные карманники часто выбирают в качестве жертв граждан, которые не выпускают из рук свой гаджет.

В то же время в пресс-службе столичной подземки подчеркнули. что в целом оперативная обстановка в метро стала более спокойной, а количество совершенных преступлений в первом полугодии 2019 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщал «Ридус», в апреле был составлен топ-5 самых криминогенных станций столичного метро.