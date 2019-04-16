Составлен топ-5 самых криминогенных станций московского метро
- 16 апреля 2019, 21:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Столичная полиция составила рейтинг самых криминогенных станций столичного метрополитена, который всегда считался излюбленным местом воров.
Обусловлено это огромным потоком вечно спешащих москвичей, частенько забывающих о безопасности собственных карманов.
Как отмечает РЕН ТВ, у промышляющих в метро преступников существует целая иерархия, каждый из них имеет собственное амплуа.
По статистике в прошлом году на станциях и в переходах было зарегистрировано почти 1200 преступлений, приводит телеканал сообщение пресс-службы УВД на Московском метрополитене. Причем половина из них — кражи.
Пятерку же самых излюбленных у воров станций метро, составили «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская». Почти все они находятся рядом с вокзалами, где традиционно собираются карманники и мелкие жулики.
Отмечается, что метро является самым хлебным местом для таких воров, как рвачи, ширмачи и карманники.
Большую роль в раскрытии преступлений сейчас играют камеры видеонаблюдения, которых в московской подземке уже более 8 тысяч.
Также в метро работают и специально обученные сотрудники полиции в штатском, выискивающие среди пассажиров воров.
Чтобы уберечься от краж, профессионалы рекомендуют не брать с собой в метро крупные суммы денег и драгоценности. Хранить же ценные вещи следует в сумках с закрытыми замками, а деньги и документы — только во внутренних карманах.
В сентябре 2015 года самой криминогенной была признана Таганско-Краснопресненская линия столичного метро.
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