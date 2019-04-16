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Составлен топ-5 самых криминогенных станций московского метро

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Столичная полиция составила рейтинг самых криминогенных станций столичного метрополитена, который всегда считался излюбленным местом воров.

Обусловлено это огромным потоком вечно спешащих москвичей, частенько забывающих о безопасности собственных карманов.

Как отмечает РЕН ТВ, у промышляющих в метро преступников существует целая иерархия, каждый из них имеет собственное амплуа.

По статистике в прошлом году на станциях и в переходах было зарегистрировано почти 1200 преступлений, приводит телеканал сообщение пресс-службы УВД на Московском метрополитене. Причем половина из них — кражи.

Пятерку же самых излюбленных у воров станций метро, составили «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская». Почти все они находятся рядом с вокзалами, где традиционно собираются карманники и мелкие жулики.

Отмечается, что метро является самым хлебным местом для таких воров, как рвачи, ширмачи и карманники.

Большую роль в раскрытии преступлений сейчас играют камеры видеонаблюдения, которых в московской подземке уже более 8 тысяч.

Также в метро работают и специально обученные сотрудники полиции в штатском, выискивающие среди пассажиров воров.

Чтобы уберечься от краж, профессионалы рекомендуют не брать с собой в метро крупные суммы денег и драгоценности. Хранить же ценные вещи следует в сумках с закрытыми замками, а деньги и документы — только во внутренних карманах.

В сентябре 2015 года самой криминогенной была признана Таганско-Краснопресненская линия столичного метро.

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