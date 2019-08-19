Очень вежливая кошка попросила разрешения запрыгнуть человеку на колени

В интернете стало вирусным видео с очень вежливой кошкой, которая просит у человека разрешения запрыгнуть к нему на колени, деликатно трогая его лапкой. Хотя обычно эти независимые животные отличаются особой наглостью и делают, что хотят, ни у кого не спрашивая.

Ролик с вежливым котиком стал популярным на портале Reddit и набрала там почти 30 тысяч лайков и более 220 комментариев, в которых пользователи поделились историями о своих питомцах.

Эта кошка ангел! Не отказывай ей ни в чём.

Она всегда так ждёт? Какая милая!

Китти делает проверку качества посадочной зоны перед приземлением.

Прирученная или бродячая, кошка делает то, что хочет. Если кошка хочет спросить разрешения, это говорит о многом.

Мой кот тоже так делает. Я могу с уверенностью сказать вам, что всё, чем я занята в этот момент, может подождать. Хот это немного неловко, когда я нахожусь в туалете. Ваш меховой ребенок восхитителен!

Конечно, она хочет сидеть у тебя на коленях. На тебе чёрные брюки.

У моей кошки почти такая же окраска, как у вашей. Но она редко просит разрешения сесть на меня или запрыгнуть на стол.

Между тем, моя почти стофунтовая собака (у которой голова размером с мои колени) просто прыгает на меня, как будто я — её личный диван. Мне нужно, чтобы твой кот научил моего пса так же вежливо и красиво просить.

ЛОЛ. Моя кошка, будучи тираном, просто плюхается туда, где ей нравится.

А ваши кошки спрашивают разрешения прежде чем запрыгнуть на вас?

Ранее «Ридус» рассказывал об очень вежливой собаке, которая так деликатно попросилась на прогулку, что стал мастером намёков.